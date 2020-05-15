Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время участились слухи о настольных процессорах компании AMD со встроенной графикой. Одним из представителей семейства Ryzen 4000 (Renoir) станет APU Ryzen 7 4700G. Именно эта модель сегодня была запечатлена на реальной фотографии.

реклама

Гибридный процессор получит восемь ядер и поддержку технологии многопоточности. Номинальная частота составит 3,6 ГГц. В Boost-режиме частота будет повышена до 4,45 ГГц. 7-нанометровая платформа обзаведётся 8 МБ кэш-памяти третьего уровня и поддержкой оперативки типа DDR4 с частотой 3200 МГц.

реклама

Графическая подсистема будет представлена встроенным 7-нанометровым GPU Vega 8. Его частота будет составлять 2,1 ГГц. Ryzen 7 4700G будет ориентирован на установку в разъём Socket AM4. Также стоит отметить требования по теплоотводу на уровне 65 Вт.

Точная дата официальной презентации гибридных процессоров нового поколения пока что неизвестна, но есть слухи, что новые APU семейства Renoir для настольных персональных компьютеров американская компания представит в середине текущего года. Они будут совместимы с бюджетными материнскими платами на базе логики AMD B550 и A520. Цена Ryzen 7 4700G ожидается на уровне 200-250 долларов.