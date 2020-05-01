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Представитель GIGABYTE подтвердил совместимость материнских плат на чипсете Z490 с процессорами Intel Rocket Lake-S

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Заинтересовавшая широкую компьютерную общественность новость о поддержке материнскими платами, основанными на наборе системной логики Z490, не только недавно дебютировавших настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S), но и их «потомков», принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, похоже, находит своё подтверждение из уст представителя GIGABYTE, сообщает ресурс VideoCardz.

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Так, в трансляции, посвящённой дебюту только что анонсированных материнских плат тайваньского производителя, один из зрителей решил задать волнующий многих энтузиастов вопрос касательно совместимости плат на базе чипсета Z490 и будущих процессоров, на что был дан утвердительный ответ: по словам представителя GIGABYTE, CPU семейства Rocket Lake-S (вероятно, относящиеся к 11-му поколению при сохранении текущей нумерации), действительно получат такую совместимость.


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Необходимо напомнить, что чуть ранее, благодаря маркетинговым материалам ряда производителей, стало известно о готовности системных плат на основе набора системной логики Z490 поддерживать интерфейс PCIe 4.0. Впрочем, данная возможность претворится в жизнь лишь с выходом настольных процессоров Intel Rocket Lake-S.

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Источник изображения: VideoCardz

Судя по имеющимся данным, новое поколение CPU будет выпускаться по 14-нм нормам, однако новинки получат улучшенный дизайн и ядра с архитектурой Willow Cove, а также встроенную графическую подсистему Intel Xe.

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Если верить наиболее оптимистичным прогнозам, дебют десктопных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S может произойти уже в конце текущего года.

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