Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Хотя взоры широкой компьютерной общественности в настоящий момент прикованы к новостям касательно дебютирующих в ближайшем будущем настольных процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S), данные об их преемниках под кодовым именем Rocket Lake-S понемногу «просачиваются» в сеть: так, ресурс VideoCardz делится изображением, наглядно иллюстрирующим технические характеристики и некоторые особенности новой платформы.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Согласно красочной диаграмме, материнские платы 500-й серии получат ряд улучшений по сравнению со своими предшественницами. Наиболее долгожданным и, возможно, весомым нововведением станет внедрение поддержки интерфейса PCIe версии 4.0: в общей сложности количество процессорных линий достигнет 20, причём 16 будет предназначаться для слота, используемого в большинстве случаев для графического адаптера, в то время как 4 линии отойдут накопителям. Графическая же подсистема получит архитектуру Intel Xe (вероятно, Gen12), которая принесёт поддержку DisplayPort 1.4a и HDMI 2.0b.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

Скоростные показатели шины DMI версии 3.0 также возрастут — теперь интерфейс, предназначенный для передачи данных между CPU и PCH, сможет похвастаться 8 линиями, в результате чего его пропускная способность увеличится вдвое. Необходимо учесть, что текущие платформы располагают шиной DMI x4, которая характеризуется скоростью 3,93 Гбайт/с.

реклама

Кроме того, новая платформа будет наделена поддержкой интерфейсов USB 3.2 (20G) и Thunderbolt 4, 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером, а также сможет похвастаться увеличенной скоростью DDR4 и, как полагается, новыми возможностями и функциями по разгону, а вот поддержки Intel SGX лишится.

Сами же процессоры Intel 11-го поколения получат улучшенную архитектуру, благодаря которой производительность получит прибавку по сравнению с моделями текущих поколений. Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», процессоры Rocket Lake-S получат разъём LGA 1200 и 14-нм ядра с архитектурой Willow Cove, а их количество не превысит 8. Кроме того, используемый техпроцесс может повлиять и на графическую подсистему — по слухам, продукт будет наделён всего лишь 32 исполнительными блоками против «полновесных» 96 у 10-нм моделей.

реклама

Судя по имеющимся данным, дебют десктопных процессоров Intel Rocket Lake-S и сопутствующей платформы ожидается в конце текущего года.