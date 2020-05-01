Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько часов назад состоялся долгожданный дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, однако полноценных тестов придётся ждать ещё несколько дней. Впрочем, ряд энтузиастов уже имеют возможность произвести тестирование новинок в популярных бенчмарках: на сей раз один из новых CPU появился в базе данных 3DMark Time Spy.

реклама

Исходя из представленных данных, десктопный процессор Intel Core i7-10700K, получивший в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности и функционирующий на частотах 3,8 ГГц в базовом режиме и 4,9 ГГц — в максимальном, в дуэте с материнской платой ROG STRIX Z490-F GAMING производства ASUS в тесте, оценивающем производительность CPU, смог продемонстрировать результат в 11 411 баллов (CPU Score), превзойдя достижения 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 7 3800X в среднем на 13,3 %.

реклама

Источник изображения: 3DMark

Необходимо напомнить, что рекомендованная стоимость Intel Core i7-10700K составляет $374, что делает его прямым конкурентом для AMD Ryzen 7 3800X.

реклама

Не стоит забывать, что представленные «замеры» могут не отражать всей картины в целом, поэтому для точной оценки новых моделей в сравнении со своими оппонентами стоит дождаться всесторонних тестов.