Intel Core i7-10700K взял верх над AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark Time Spy
Несколько часов назад состоялся долгожданный дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, однако полноценных тестов придётся ждать ещё несколько дней. Впрочем, ряд энтузиастов уже имеют возможность произвести тестирование новинок в популярных бенчмарках: на сей раз один из новых CPU появился в базе данных 3DMark Time Spy.
рекламаИсходя из представленных данных, десктопный процессор Intel Core i7-10700K, получивший в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности и функционирующий на частотах 3,8 ГГц в базовом режиме и 4,9 ГГц — в максимальном, в дуэте с материнской платой ROG STRIX Z490-F GAMING производства ASUS в тесте, оценивающем производительность CPU, смог продемонстрировать результат в 11 411 баллов (CPU Score), превзойдя достижения 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 7 3800X в среднем на 13,3 %.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
Необходимо напомнить, что рекомендованная стоимость Intel Core i7-10700K составляет $374, что делает его прямым конкурентом для AMD Ryzen 7 3800X.
рекламаНе стоит забывать, что представленные «замеры» могут не отражать всей картины в целом, поэтому для точной оценки новых моделей в сравнении со своими оппонентами стоит дождаться всесторонних тестов.
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