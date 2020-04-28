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Пока широкая компьютерная общественность с нетерпением ждёт официального анонса настольных процессоров Intel 10-го поколения, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались маркетинговые материалы «синей команды», которыми они и делятся с читателями.

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Согласно представленной информации, процессоры Intel под кодовым именем Comet Lake-S по-прежнему будут производиться по 14-нм технологическому процессу и смогут похвастаться наличием вплоть до 10 ядер у флагманских моделей, а также поддержкой технологии гиперпоточности (Hyper-Threading) и двухканального режима памяти вплоть до DDR4-2933 для семейств от Core i9 до Core i3. Что касается более доступных моделей Pentium и Celeron, то они будут поддерживать лишь DDR4-2666. При этом новая платформа сможет предложить до 40 линий PCIe версии 3.0.

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Процессоры семейств Core i7 и Core i9 будут наделены поддержкой Turbo Boost Max Technology 3.0, а флагманские 10-ядерные модели, кроме всего прочего, получат технологию Thermal Velocity Boost, которая позволит достигать максимальных частотных показателей вплоть до 5,3 ГГц при должном охлаждении.

Графическая подсистема подавляющего большинства новинок (кроме моделей с припиской F) будет представлена UHD Graphics 630, а вот младшие модели в лице Celeron получат UHD Graphics 610.

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В своих маркетинговых материалах компания Intel объясняет, почему стоит выбирать именно её процессоры: по мнению представителей «синей команды», большинство игр и приложений до сих пор отдают предпочтение высокой частоте CPU, а около 60 % игр вообще оптимизированы для одного ядра — именно поэтому новые модели Intel с максимальными частотами вплоть до 5,3 ГГц будут как нельзя кстати.

Про оверклокеров Intel тоже не забыла, представив обновлённую утилиту Intel Extreme Tuning Utility, предназначенную для тонкой настройки производительности системы.

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Помимо этого, специалисты Intel поработали над улучшением температурных характеристик процессоров: новинки будут отличаться более тонкими кристаллами и более толстым теплораспределителем (IHS).

С более подробными техническими характеристиками и стоимостью новых моделей можно ознакомиться в следующих таблицах:

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Источник изображений: VideoCardz

Не стоит забывать, что в дуэте с новыми процессорами дебютируют и материнские платы в исполнении LGA 1200, основанные на наборах системной логики 400-й серии. Анонс настольных процессоров Intel и сопутствующей платформы состоится уже через пару дней, а именно 30 апреля.