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Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5

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Предвкушая официальную презентацию настольных процессоров Intel 10-го поколения, ряд энтузиастов, которые уже имеют возможность протестировать новые модели, спешат порадовать широкую компьютерную общественность всё новыми результатами, иллюстрирующими уровень производительности новинок в ряде бенчмарков: сегодня, благодаря стараниям известного «детектива» под ником momomo_us, у нас появилась возможность оценить достижения флагманской модели в пакете Geekbench 5.

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Согласно имеющимся данным, флагманский настольный процессор Intel Core i9-10900K, получивший 10 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,7/5,1 ГГц, в дуэте с материнской платой ASRock Z490 Taichi и оперативной памятью DDR4-3800 сумел продемонстрировать следующие результаты: в однопоточном состязании новинка получила 1497 баллов, а в многопоточной дисциплине ей удалось набрать 12608 баллов.

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Сравнивая достижения нового флагмана Intel со средней оценкой 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 3900X, функционирующего на частотах 3,8/4,6 ГГц, можно отметить, что новинка оказалась производительнее своего конкурента в среднем на 17,2 % и 4,3 %.

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Средняя оценка AMD Ryzen 9 3900X

Источник изображений: Geekbench

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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, рекомендованная стоимость Core i9-10900K составит $488, а дебют новых моделей состоится уже завтра — 30 апреля.

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amd intel ryzen 9 3900x core i9-10900k
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smaximaa
22:19
мозг у тебя кукурузный) https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1971780
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
Gonshik
22:19
Это сто лет очевидно всем, кто думает головой а не жопой.
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
Виктор Павлов
22:18
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Александр Тетюшин
22:18
Что, они там троттлинг уже пофиксили ага:))
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JoeQ
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22:15
А продаваны значит все покупали видеокарты за баксы? Магазины понятное дело, у них закупка в баксах. В итоге объявления могут месяцами висеть, ожидая лоха.
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Priest
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Что и ДОЛЖЕН был указать автор - посему КОЛ ему!
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