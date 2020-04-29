Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
Предвкушая официальную презентацию настольных процессоров Intel 10-го поколения, ряд энтузиастов, которые уже имеют возможность протестировать новые модели, спешат порадовать широкую компьютерную общественность всё новыми результатами, иллюстрирующими уровень производительности новинок в ряде бенчмарков: сегодня, благодаря стараниям известного «детектива» под ником momomo_us, у нас появилась возможность оценить достижения флагманской модели в пакете Geekbench 5.
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Согласно имеющимся данным, флагманский настольный процессор Intel Core i9-10900K, получивший 10 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,7/5,1 ГГц, в дуэте с материнской платой ASRock Z490 Taichi и оперативной памятью DDR4-3800 сумел продемонстрировать следующие результаты: в однопоточном состязании новинка получила 1497 баллов, а в многопоточной дисциплине ей удалось набрать 12608 баллов.
рекламаСравнивая достижения нового флагмана Intel со средней оценкой 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 3900X, функционирующего на частотах 3,8/4,6 ГГц, можно отметить, что новинка оказалась производительнее своего конкурента в среднем на 17,2 % и 4,3 %.
рекламаСредняя оценка AMD Ryzen 9 3900X
Источник изображений: Geekbench
рекламаСтоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, рекомендованная стоимость Core i9-10900K составит $488, а дебют новых моделей состоится уже завтра — 30 апреля.
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