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Несколько дней назад один из представителей компании NVIDIA внезапно поделился с широкой общественностью новыми наработками «зелёной команды», представив тестовую версию утилиты RTX Voice, призванную бороться со сторонними шумами во время аудио/видеотрансляций. Судя по имеющимся данным, «магия» новой программы зиждется на мощностях видеоадаптеров, установленных в системе, следовательно, её активация не может происходить бесследно — именно таким вопросом озаботился специалист ресурса Wccftech, проведя ряд тестов. К сожалению, исследователь поделился с широкой общественностью лишь несколькими результатами, однако и этих данных хватило для формирования некоторого представления.

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Тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-9980XE, функционирующий на стандартных частотах, оперативную память DDR4-3000 общим объёмом 32 Гбайт, а также две видеокарты поколения Turing — GeForce RTX 2060 и RTX 2080 Ti. Во время тестирования фильтровался как исходящий, так и входящий аудиопотоки.

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Снижение производительности при активации RTX Voice для младшей модели в лице GeForce RTX 2060 варьировалось от 7,4 % в бенчмарке 3DMark Fire Strike до 11,9 % в тесте Superposition (4K Optimized), в то время как GeForce RTX 2080 Ti пострадала чуть меньше — потери колебались от 6,8 % в 3DMark Fire Strike до 9 % в Time Spy. Кроме того, источник отмечает, что некоторые игровые тайтлы, результатами тестирования в которых он поделиться не решился, демонстрировали лишь незначительные потери: например, падение для RTX 2060 составило около 3 %, а прогон в GTA V при использовании RTX 2080 Ti показал отклонение в ~1 %.

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Источник изображений: Wccftech

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Подводя итог, исследователь отмечает, что NVIDIA RTX Voice находится на стадии тестирования, поэтому ощутимое падение производительности в подавляющем большинстве случаев, несомненно, связано с отсутствием оптимизации, что будет устранено в будущем, однако незначительные потери, как и при использовании любого дополнительного ПО, естественно, могут наблюдаться и после релиза стабильной версии.