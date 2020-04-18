10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900 ощутимо уступил AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
До анонса настольных CPU Intel 10-го поколения остались считанные дни, поэтому недостатка в результатах тестирования новинок в данный момент не наблюдается: так, сегодня один из новых продуктов семейства Comet Lake-S продемонстрировал свои возможности в популярном тестовом пакете Geekbench 5.
рекламаСогласно имеющимся данным, десктопный процессор Intel Core i9-10900, получивший в своё распоряжение 10 ядер с поддержкой гиперпоточности (Hyper-Threading) и функционирующий на частоте в ~2,8 ГГц в базовом режиме и ~5,1 ГГц в турборежиме, смог добиться следующих результатов: в дисциплине для одного потока новинка получила 1404 очка, что помогло ей превзойти своего 12-ядерного 24-поточного конкурента в лице AMD Ryzen 9 3900X в среднем на 10 %, а в многопоточном подтесте её достижения составили 10421 балл, чего явно не хватило для победы — модель «красной команды» оказалась впереди на ~16 %.
рекламаИсточник изображения: Geekbench
А вот в противостоянии с флагманской моделью прошлого поколения, а именно Intel Core i9-9900KS, наделённой 8 ядрами/16 потоками, новинка продемонстрировала равенство результатов в однопоточном состязании и превзошла свою предшественницу в многопоточной дисциплине — отрыв составил около 10 %.
рекламаСтоит напомнить, что предварительная стоимость Intel Core i9-10900 составит ~48 000 рублей, в то время как AMD Ryzen 9 3900X в настоящий момент обойдётся на 18-20 % дешевле. Кроме того, судя по имеющимся данным, топовые модели Intel 10-го поколения будут достаточно «горячими» и потребуют качественного охлаждения.
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