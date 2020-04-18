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До анонса настольных CPU Intel 10-го поколения остались считанные дни, поэтому недостатка в результатах тестирования новинок в данный момент не наблюдается: так, сегодня один из новых продуктов семейства Comet Lake-S продемонстрировал свои возможности в популярном тестовом пакете Geekbench 5.

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Согласно имеющимся данным, десктопный процессор Intel Core i9-10900, получивший в своё распоряжение 10 ядер с поддержкой гиперпоточности (Hyper-Threading) и функционирующий на частоте в ~2,8 ГГц в базовом режиме и ~5,1 ГГц в турборежиме, смог добиться следующих результатов: в дисциплине для одного потока новинка получила 1404 очка, что помогло ей превзойти своего 12-ядерного 24-поточного конкурента в лице AMD Ryzen 9 3900X в среднем на 10 %, а в многопоточном подтесте её достижения составили 10421 балл, чего явно не хватило для победы — модель «красной команды» оказалась впереди на ~16 %.

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Источник изображения: Geekbench

А вот в противостоянии с флагманской моделью прошлого поколения, а именно Intel Core i9-9900KS, наделённой 8 ядрами/16 потоками, новинка продемонстрировала равенство результатов в однопоточном состязании и превзошла свою предшественницу в многопоточной дисциплине — отрыв составил около 10 %.

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