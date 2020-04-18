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Несколько дней назад компьютерное сообщество горячо обсуждало стоимость настольных процессоров Intel 10-го поколения, а сегодня, благодаря стараниям «сетевого детектива» momomo_us, появилась возможность ознакомиться с европейскими ценами на материнские платы производства MSI на базе чипсета Z490 в исполнении LGA 1200.



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Источник изображения: MSI

Судя по представленным данным, в ассортименте тайваньской компании в настоящий момент имеется 10 моделей, стоимость которых варьируется в широких пределах: так, за топовую MEG Z490 GODLIKE придётся выложить внушительные 960 евро, а модель для энтузиастов MEG Z490 ACE оценена в 520 евро.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

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Продукты среднего ценового диапазона обойдутся ощутимо дешевле: MEG Z490 UNIFY можно будет приобрести за 360 евро, MEG Z490-I UNIFY и MPG Z490 GAMING CARBON WIFI — за 330 евро, а MPG Z490M GAMING EDGE WIFI и MPG Z490 GAMING EDGE WIFI — 250 евро соответственно.

Что касается наиболее доступных системных плат в лице MAG Z490 TOMAHAWK, MPG Z490 GAMING PLUS и Z490-A PRO, то они оценены в 240, 210 и 200 евро соответственно.

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Стоит заметить, что в настоящий момент стоимость новых продуктов кажется несколько завышенной, однако стоит учесть, что это лишь предварительные данные, поэтому в будущем цены могут быть существенно скорректированы.