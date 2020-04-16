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До сегодняшнего дня самой «скоростной» видеокартой в разрезе быстродействия памяти, несомненно, была NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с показателем в 15,5 Гбит/с, в то время как её «старшая сестра» в лице GeForce RTX 2080 Ti (а именно ASUS Geforce RTX 2080 Ti ROG MATRIX) могла похвастаться лишь значением в 14,8 Гбит/с. Похоже, компания MSI решила поднять планку скорости видеопамяти, выпустив новую модель видеокарты с рекордными на сегодняшний момент показателями, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно информации источника, новая модель MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO получит всё тот же графический процессор TU102-300/A с 4352 CUDA-ядрами и частотой 1755 МГц в Boost-режиме, а вот графическая подсистема получит память типа GDDR6 объёмом в 11 Гбайт, отличающуюся быстродействием в 16 Гбит/с при 352-битной шине, в результате чего общая пропускная способность памяти достигнет значения в 704 Гбайт/с.

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Что касается дизайна новинки, то, судя по всему, он не претерпел значительных изменений по сравнению с её предшественницей в лице GAMING X TRIO.

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Источник изображений: VideoCardz

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К сожалению, является ли данный «апгрейд» личной инициативой MSI, либо же чипы GDDR6 16 Гбит/с будут использовать и другие производители, пока что неизвестно.