Появление настольных процессоров Intel 10-го поколения в канадской рознице ожидается не ранее второй половины июня
Пока широкая компьютерная общественность ликует, предвкушая скорый дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, чаяния потенциальных покупателей в некоторых странах могут разбиться о суровую действительность: так, в ассортименте одного из канадских ритейлеров появились несколько ожидаемых моделей семейства Comet Lake-S, приобрести которые можно будет ещё нескоро.
рекламаСудя по информации онлайн-магазина, новинки окажутся в наличии лишь 17-21 июня, в зависимости от города, то есть практически на месяц позже той даты (27 мая), на которую, по информации ряда источников, намечено появление настольных процессоров Intel 10-го поколения в широкой продаже.
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Источник изображения: Directdial
рекламаЧто касается стоимости новых CPU, то 10-ядерная 20-поточная модель с заблокированным множителем в лице Intel Core i9-10900 оценена в 679 канадских долларов (~35 900 руб.), а 8-ядерные 16-поточные Core i7-10700K и Core i7-10700 можно будет приобрести за 585 (~30 900 руб.) и 506 канадских долларов (~26 800 руб.) соответственно. Впрочем, после старта продаж цены могут измениться.
Стоит напомнить, что официальный анонс десктопных процессоров Intel 10-го поколения намечен на 30 апреля, тогда же должны предстать и материнские платы, базирующиеся на наборах системной логики 400-й серии.
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