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Предстоящий дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, по некоторым данным, запланированный на 30 апреля, стал катализатором появления всё большего количества тестов в общей доступности: так, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником TUM_APISAK, у широкой общественности появился очередной шанс оценить уровень производительности флагманской модели семейства Comet Lake-S в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Протестированная система включала в себя 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K с частотными характеристиками 3,7/5,1 ГГц в базовом/максимальном режимах и материнскую плату Z490-S01 производства MSI. В однопоточном подтесте представленный дуэт смог набрать 1408 баллов, обойдя своего потенциального соперника в лице AMD Ryzen 9 3900X на 10,2 %, а вот в многопоточной дисциплине результата в 11296 очков оказалось недостаточно — перевес модели «красной команды» составил 7,25 %.

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Средний результат AMD Ryzen 9 3900X

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А вот в противостоянии с флагманским процессором прошлого поколения, а именно Intel Core i9-9900KS, топовая модель 10-го поколения продемонстрировала паритет в однопоточном подтесте, в то время как в многопоточном обогнала своего 8-ядерного 16-поточного предшественника на 19,2 %.

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Средний результат Intel Core i9-9900KS

Источник изображений: Geekbench 5

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Таким образом, даже топовая модель в лице Core i9-10900K не выглядит впечатляюще, тем более что у настольных процессоров Intel 10-го поколения есть гандикап, исчисляющийся всего лишь несколькими месяцами — согласно ряду источников, уже в сентябре ожидается дебют первых представителей десктопных моделей AMD Ryzen четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которая, по некоторым данным, принесёт ощутимый прирост IPC (до 17 %) и увеличение частотных характеристик.

Естественно, всецело полагаться на результаты одиночных тестов тоже не стоит.