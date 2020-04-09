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Дуэт Intel Core i9-10900K и MSI Z490-S01 не смог обогнать AMD Ryzen 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5

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Предстоящий дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения, по некоторым данным, запланированный на 30 апреля, стал катализатором появления всё большего количества тестов в общей доступности: так, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником TUM_APISAK, у широкой общественности появился очередной шанс оценить уровень производительности флагманской модели семейства Comet Lake-S в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Протестированная система включала в себя 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K с частотными характеристиками 3,7/5,1 ГГц в базовом/максимальном режимах и материнскую плату Z490-S01 производства MSI. В однопоточном подтесте представленный дуэт смог набрать 1408 баллов, обойдя своего потенциального соперника в лице AMD Ryzen 9 3900X на 10,2 %, а вот в многопоточной дисциплине результата в 11296 очков оказалось недостаточно — перевес модели «красной команды» составил 7,25 %.

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Средний результат AMD Ryzen 9 3900X

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А вот в противостоянии с флагманским процессором прошлого поколения, а именно Intel Core i9-9900KS, топовая модель 10-го поколения продемонстрировала паритет в однопоточном подтесте, в то время как в многопоточном обогнала своего 8-ядерного 16-поточного предшественника на 19,2 %.

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Средний результат Intel Core i9-9900KS

Источник изображений: Geekbench 5

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Таким образом, даже топовая модель в лице Core i9-10900K не выглядит впечатляюще, тем более что у настольных процессоров Intel 10-го поколения есть гандикап, исчисляющийся всего лишь несколькими месяцами — согласно ряду источников, уже в сентябре ожидается дебют первых представителей десктопных моделей AMD Ryzen четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которая, по некоторым данным, принесёт ощутимый прирост IPC (до 17 %) и увеличение частотных характеристик.

Естественно, всецело полагаться на результаты одиночных тестов тоже не стоит.

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Теги

intel msi core i9-10900k z490
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hihimik
19:59
Придумываете. Даже при такой нагрузке 10900F хватит и нормального двухбашенника. Плюс можно занизить напругу. Водянка будет нужна 10900к под разгон или под Velosity boost.
Десятиядерные Intel Comet Lake-S придётся охлаждать жидкостью
Серегарус
19:59
большие пакеты акций у аффтара - это доли процента в суммарном выражении в реальности, а в совокупности: В т.ч. PIF приобрел около 14,5 млн акций Equinor за 200 млн долл. США, и его доля участия в ком...
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Ahmed Ragutyan
19:58
Невероятно, 14нм 10/20 на 7.5% отстают от 7нм 12/24. Вот это провал, доселе невиданный позор.
Дуэт Intel Core i9-10900K и MSI Z490-S01 не смог обогнать AMD Ryzen 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
Kopcheniy
19:57
Причем 15% - это в 1080р и с картой уровня 2080 и выше.
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
I9 9900K
19:57
правильно, лучше шило на мыло менять
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I9 9900K
19:53
Рузен кукурузен, а вот взял бы 9700к и все летало бы и фпс был бы в потолок, но нет же взять это говнище и сидеть сутками память крутить чтобы не фризило и фпс был на уровне процессора 5 летней давнос...
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Евгений Востриков
19:52
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STEPS
19:50
С ним ясно было всё год назад,печальное зрелище,при его цене,жоре,это просто шлак.
Дуэт Intel Core i9-10900K и MSI Z490-S01 не смог обогнать AMD Ryzen 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
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