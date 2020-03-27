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Уже через несколько дней Intel явит миру высокопроизводительные мобильные процессоры 10-го поколения под кодовым именем Comet Lake-H. Новинки будут выпускаться по 14-нм технологическим нормам, а их номинальный уровень TDP остановится на отметке в 45 Вт. Ранее представители «синей команды» уже сообщали, что топовые процессоры новой линейки смогут преодолеть отметку в 5 ГГц, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказался слайд, который в очередной раз подтверждает данную информацию.

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Источник изображения: VideoCardz

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Согласно представленному изображению, флагманский процессор Intel Core i9-10980HK с разблокированным множителем получит 8 ядер/16 потоков и сможет достичь частоты в 5,3 ГГц. Впрочем, речь идёт не о «стандартной» технологии Turbo Boost Max, а о более «продвинутой» Thermal Velocity Boost, которая позволяет повышать частотные характеристики в определённых пределах при условии благоприятных температурных условий и баланса мощности.

Как можно заметить, флагман новой линейки мобильных процессоров Intel будет нацелен как на профессиональное, так и на игровое применение — утверждается, что благодаря высокой частоте и большому количеству ядер геймеры смогут не только насладиться игровым процессом с высоким значением fps, но и попутно транслировать или записывать свои прохождения.

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