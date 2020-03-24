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По сообщению китайского сайта ITHOME , Intel выпустит ноутбуки с процессорами Comet Lake-H 2 апреля. Так же предполагается, что NVIDIA выпустит серию Turing SUPER для ноутбуков вместе с процессорами Intel Core-H 10-го поколения. Ожидается, что производители ноутбуков анонсируют своих новые ноутбуки 2 апреля, а продажи начнутся 15 апреля.





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Так же ресурс ITHOME сообщил, что производитель ноутбуков «Mechrevo» 2 апреля проведет онлайн-пресс-конференцию, на которой будут представлены новые игровые ноутбуки Z3. Эти ноутбуки будут комплектоваться видеокартами серией NVIDIA GeForce SUPER на основе архитектуры Turing.

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Серия мобильных видео чипов NVIDIA SUPER давно обсуждается. Первые данные касающиеся данных чипов попали в сеть в ноябре 2019 года, когда ресурс Notebookcheck опубликовал предварительные спецификации для предстоящей серии видеокарт.

Что касается серии Comet Lake-H, в настоящее время ожидается 5 чипов от Intel. 10-я серия Gen Core будет включать восьми, шести и четырехъядерные процессоры, все с поддержкой технологии Hyper-Threading. Достоверной информации о тактовых частотах новых процессоров от Intel на текущий момент нет (предполагаемые характеристики указаны на рисунке выше). Периодически информация о конфигурации новых чипов появляется в синтетических тестах таких как 3DMark или Geekbench, но к полученным результатам стоит относиться со здравой долей скептицизма и лучше дождаться фактического выхода готовых изделий.

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