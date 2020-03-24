Ноутбуки с чипами следующего поколения от Intel и NVIDIA будут выпущены 2 апреля
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Так же ресурс ITHOME сообщил, что производитель ноутбуков «Mechrevo» 2 апреля проведет онлайн-пресс-конференцию, на которой будут представлены новые игровые ноутбуки Z3. Эти ноутбуки будут комплектоваться видеокартами серией NVIDIA GeForce SUPER на основе архитектуры Turing.
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