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Как известно, на войне все средства хороши, а если это касается процессорного рынка и армии фанатов двух противоборствующих сторон в лице Intel и AMD, то ситуация подчас может накаляться до предела, а ряд известных (и не очень) бенчмарков могут ещё больше подливать масла в огонь: так, «зоркий глаз» специалистов ресурса Planet 3DNow! заметил занятные изменения в рейтинге производительности процессоров в тестовом пакете PassMark.

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Благодаря сервису WebArchive, делающему «слепки» сайтов за определённый период, можно увидеть, что 8 марта текущего года в топ-10 рейтинга однопоточной производительности процессоров в бенчмарке PassMark входили восемь CPU от AMD и лишь два от Intel, однако после обновления пакета до версии V10 модели «красной команды» чудесным образом исчезли не только из первой десятки, но и из лидеров вообще — теперь самым «титулованным» процессором AMD, согласно рейтингу, является мобильный Ryzen 3 4300U, болтающийся в четвёртом десятке, в то время как настольные модели упали ещё ниже.

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Рейтинг от 8 марта. Источник изображения: WebArchive

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Рейтинг от 13 марта. Источник изображения: PassMark

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Специалисты источника провели своё собственное исследование, сравнив результаты тестирования процессоров Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 9 3900X: при использовании версии V9 модель «красной команды» обгоняла своего оппонента на 1,7 %, в то время как обновление до V10 вывело в лидеры CPU «синей команды» с ощутимым преимуществом в 14,1 %.

Необходимо заметить, что при более тщательном анализе была найдена причина внезапного лидерства процессоров Intel: как оказалось, в последние версии пакета была добавлена поддержка AVX-512, которой лишены CPU от AMD. Неизвестно, было ли это необходимой мерой, либо данное улучшение было направлено на достижение определённых целей, не связанных непосредственно с более точным измерением уровня производительности.

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Стоит напомнить, что несколько месяцев назад в подобной «нелюбви» к продуктам AMD был уличён ещё один популярный тестовый пакет — UserBenchmark, разработчики которого изменили алгоритмы подсчёта итоговых результатов, что повлияло на общие достижения процессоров с большим количеством ядер, в том числе десктопных моделей «красной команды».

Естественно, хочется верить в благие намерения специалистов, ответственных за разработку того или иного тестового пакета, однако подобные ситуации всё же несколько настораживают.