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AMD Ryzen 7 4800HS продемонстрировал свои возможности в тестовом пакете 3DMark Fire Strike Extreme

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Момент появления мобильных процессоров AMD поколения Renoir в составе новых ноутбуков на прилавках магазинов близится с каждым днём, однако некоторые счастливчики уже имеют возможность собственноручно «пощупать» новинки: так, известный энтузиаст _rogame в недрах базы данных 3DMark Fire Strike Extreme обнаружил очередные «замеры» одной из новых моделей.

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Судя по имеющимся данным, высокопроизводительный мобильный процессор AMD Ryzen 7 4800HS наделён 8 ядрами/16 потоками и смог функционировать на частоте 2,9/4,3 ГГц в базовом/максимальном режимах. Стоит напомнить, что данная модель является специальной версией мобильного Ryzen 7 4800H и характеризуется уровнем TDP в 35 Вт взамен 45 Вт у стандартной модели, в остальном же новинка не отличается от своего «обычного» собрата.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

В подтесте, оценивающем уровень производительности CPU, представленный процессор продемонстрировал результат в 21 249 баллов (Physics Score). Если сравнить достижения AMD Ryzen 7 4800HS с 6-ядерными 12-поточными мобильными моделями в лице AMD Ryzen 5 4600H и Intel Core i7-10750H, то новинка ожидаемо оказывается впереди, обгоняя своих оппонентов на 14,5 % и 17,9 % соответственно. А вот в противостоянии со своим десктопным собратом, 8-ядерным 16-поточным AMD Ryzen 7 2700X, наблюдается паритет.

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Несомненно, достижения 35-ваттного AMD Ryzen 7 4800HS впечатляют, однако для более точного анализа стоит дождаться полноценных тестов.

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