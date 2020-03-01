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Как известно, в обозримом будущем компания AMD намерена явить миру топовую видеокарту под кодовым именем Big Navi, о чём уже не раз твердили заголовки, однако планы «красной команды», естественно, этим не ограничиваются: так, в распоряжении ресурса Mydrivers оказался занятный слайд, демонстрирующий технические характеристики будущих моделей видеокарт AMD серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре RDNA 2.

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Источник изображения: AMD

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Судя по представленным данным, в основу старшей видеокарты в лице Radeon RX 6970 XT ляжет графический процессор, функционирующий на частоте 1600 МГц и получивший в своё распоряжение 6800 потоковых процессоров, 425 текстурных блоков и 160 блоков растеризации.

Вторая по старшинству модель, Radeon RX 6900 XT, будет довольствоваться 5120 потоковыми процессорами, 320 текстурными блоками и 128 блоками растеризации, при этом частота GPU составит 1500 МГц.

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На строчку ниже расположится графический адаптер Radeon RX 6800 XT, «сердцем» которого станет графический процессор с частотой 1500 МГц, 4352 потоковыми процессорами, 272 блоками текстурирования и 96 блоками растровых операций.

Самая младшая в данном списке модель, Radeon RX 6700 XT, будет иметь 3584 потоковых процессора, 224 текстурных блока и 96 блоков растеризации, а частота GPU остановится на отметке в 1400 МГц.

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Источник изображения: Mydrivers

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Утверждается, что все представленные модели получат память типа GDDR6 с частотой 1750 МГц.

Стоит отметить, что, судя по надписи, данная таблица предназначена для специалистов компании, тестирующих новые продукты, поэтому характеристики конечных моделей могут поменяться. Кроме того, учитывая всё возрастающее количество спекуляций вокруг будущих видеокарт AMD, всецело доверять данной «утечке» не стоит.