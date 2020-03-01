Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Возможные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 стали достоянием общественности

для раздела Блоги
11
Лютый слив 2080 ASUS ДЕШЕВЛЕ любой другой 2080
2080 Super по СУПЕРцене, дешевле нет нигде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как известно, в обозримом будущем компания AMD намерена явить миру топовую видеокарту под кодовым именем Big Navi, о чём уже не раз твердили заголовки, однако планы «красной команды», естественно, этим не ограничиваются: так, в распоряжении ресурса Mydrivers оказался занятный слайд, демонстрирующий технические характеристики будущих моделей видеокарт AMD серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре RDNA 2.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Судя по представленным данным, в основу старшей видеокарты в лице Radeon RX 6970 XT ляжет графический процессор, функционирующий на частоте 1600 МГц и получивший в своё распоряжение 6800 потоковых процессоров, 425 текстурных блоков и 160 блоков растеризации.

Вторая по старшинству модель, Radeon RX 6900 XT, будет довольствоваться 5120 потоковыми процессорами, 320 текстурными блоками и 128 блоками растеризации, при этом частота GPU составит 1500 МГц.

реклама

На строчку ниже расположится графический адаптер Radeon RX 6800 XT, «сердцем» которого станет графический процессор с частотой 1500 МГц, 4352 потоковыми процессорами, 272 блоками текстурирования и 96 блоками растровых операций.

Самая младшая в данном списке модель, Radeon RX 6700 XT, будет иметь 3584 потоковых процессора, 224 текстурных блока и 96 блоков растеризации, а частота GPU остановится на отметке в 1400 МГц.

реклама

Источник изображения: Mydrivers

реклама


Утверждается, что все представленные модели получат память типа GDDR6 с частотой 1750 МГц.

Стоит отметить, что, судя по надписи, данная таблица предназначена для специалистов компании, тестирующих новые продукты, поэтому характеристики конечных моделей могут поменяться. Кроме того, учитывая всё возрастающее количество спекуляций вокруг будущих видеокарт AMD, всецело доверять данной «утечке» не стоит.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx 6000
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
16
Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
47
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero Bronze 700W
74
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
65
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
40
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
20
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
7
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
53

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 120
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 129
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
26 февраля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
27 февраля 2020 65
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 121

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Ampere продемонстрировала производительность на 50% выше GeForce RTX 2080 Ti
258
Процессоры AMD Ryzen 7 4000-й серии обходят на 20-30% Intel Core i7 10-го поколения
59
В 2021 году Windows 10 ждут масштабные перемены, которые могут не понравиться миллионам пользователей.
37
8-ядерный российский процессор «Эльбрус-8C» был протестирован в реальных задачах – результат оказался непредсказуемым
88
vivo APEX 2020 представлен официально: селфи-камера под дисплеем, 60-Вт беспроводная зарядка, Snapdragon 865 и оптический зум 5x-7,5x
11
Новый флагман AMD окажется на четверть быстрее GeForce RTX 2080 Ti
70
Radeon RX 580 против GeForce GTX 1060 – изучаем раскрытие потенциала видеокарт AMD и выгоду от покупки дорогой видеокарты от Nvidia вместе с Techspot
71
Rockstar опубликовала у себя на сайте новые постеры, которые показались всем намёком на GTA VI
13
Загадочные графические продукты NVIDIA оказались ощутимо производительнее GeForce RTX 2080 Ti и превзошли Tesla V100
25
Новые скриншоты из сцены Crysis Remaster, которая была показана в трейлере CRYENGINE 5.6 Tech
16
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
148
Сколько ядер нужно современным играм: 9 игр против 6-ядерного, 8-ядерного и 12-ядерного процессора по версии Hardwaretimes
37
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
166
Лучшие игровые видеокарты 2020 года для любого кошелька по версии Рcgamesn
20
AMD опередила Nvidia по количеству проданных видеокарт на начало 2020 года
62
Движок DOOM Eternal способен выдавать до тысячи кадров в секунду
25
Авторы PUBG работают над решением проблем с производительностью игры
12
Samsung представила мониторы T55 с оптимальным изгибом 1000R диагональю 24", 27" и 35"
20
Samsung представила модули памяти LPDDR5 DRAM объёмом 16 ГБ
5
Новые колесики для Mac Pro стоимостью в $400 не имеют элементарных тормозов
15

Популярные статьи

Топ 10 неочевидных лайфхаков для компьютерных энтузиастов
41
Красивая бюджетная сборка или Фен-Шуй для народа, ищем пределы разумной экономии
34
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
16
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6

Сейчас обсуждают

Sergey Ivanov
10:40
автор с будуна. zen 3 выйдет к концу года, какие нах.. zen4 zen4 не ранее 2022г. иди похмелись.
Настольные процессоры AMD с архитектурой Zen 4 появятся через год
wwr222
10:39
Ты тупой,что еще сказать. Корпус ни хрена не продувается.А железо далеко не самое холодное. Плата слабая для данного процессора.Нет? Докажи пирометром,что я не прав Карта горячая,там посредственное СО...
Красивая бюджетная сборка или Фен-Шуй для народа, ищем пределы разумной экономии
Адри Купри
10:39
правильней 1080 ti
Возможные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 стали достоянием общественности
Ry Zen
10:39
В помойке.
Сколько ядер нужно современным играм: 9 игр против 6-ядерного, 8-ядерного и 12-ядерного процессора по версии Hardwaretimes
daniel17
10:37
два голубеньких петушка так мило кудахчут друг с другом ))
Сколько ядер нужно современным играм: 9 игр против 6-ядерного, 8-ядерного и 12-ядерного процессора по версии Hardwaretimes
Николай Слесарёнок
10:36
Компьютеры нужны для работы а не для постоянных обновлений. Плевать какой там интерфейс и плитки. А вот постоянно сеть настраивать, после обновлений достало. И в момент обновлений дохлые компы с дохлы...
В 2021 году Windows 10 ждут масштабные перемены, которые могут не понравиться миллионам пользователей.
E1nher1
10:36
Окей. Единственное, не пойму, чем смотреть 0.1 и 1%фпс?
Топ 10 неочевидных лайфхаков для компьютерных энтузиастов
neodd
10:35
В 2021 году заглот начнет постить некопипастные новости - без ошибок, без сумасшедшего промтоперевода, наконец-то со смыслом... P.s. вот и мне во все это верится с трудом)
В 2021 году Windows 10 ждут масштабные перемены, которые могут не понравиться миллионам пользователей.
wwr222
10:34
Давай.Но побольше игр.И скрин с Ларки и Ассассина сделай с бенчмарка
Топ 10 неочевидных лайфхаков для компьютерных энтузиастов
Sergey Kiros
10:34
Все еще мечтают фейкеры о таком богатстве моделей как раньше
Возможные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 стали достоянием общественности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем