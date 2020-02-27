Жизнь Intel Core i9-9900KS оказалась слишком коротка — процессор постепенно исчезает из продажи
В конце октября прошлого года компания Intel обрадовала требовательных энтузиастов дебютом новой флагманской модели процессора — Core i9-9900KS. Большинство характеристик «премиального» CPU мало чем отличались от его «обычного» собрата без суффикса «S» — новинка обладает теми же восемью ядрами с поддержкой гиперпоточности и базовой частотой 4,0 ГГц, а также 16 Мбайт L3-кэша, но может предложить увеличение максимальной частоты до 5,0 ГГц в турборежиме при активности всех ядер. Неудивительно, что уровень TDP процессора увеличился до 127 Вт.
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Источник изображения: Intel
рекламаОднако спустя несколько месяцев флагман десктопной линейки Intel начинает исчезать с прилавков магазинов: по информации немецкого ресурса ComputerBase, приобрести данную модель в Германии представляется возможным лишь на паре онлайн-площадок — Amazon и Caseking, причём последняя сообщает о достаточно скромных запасах .
Несомненно, Intel Core i9-9900KS смог повысить планку в большинстве игровых приложений, став отличным выбором для требовательных геймеров и энтузиастов, однако за дополнительные fps пришлось доплачивать вплоть до 100 евро, что далеко не каждому покажется целесообразным решением — вполне возможно, что именно это стало «последней каплей», повлиявшей на постепенное исчезновение процессора с прилавков.
рекламаКроме того, по заверениям Intel, для CPU используются отборные кристаллы, запас которых может быть ограничен, поэтому компания вполне могла снять с производства «требовательную» модель, переключившись на будущую линейку 10-го поколения. Как бы то ни было, желающим приобрести флагманский процессор стоит поспешить.
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