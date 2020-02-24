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Как известно, в ближайшем будущем AMD намерена явить миру флагманскую видеокарту под кодовым названием Big Navi, способную составить серьёзную конкуренцию топовой модели NVIDIA текущего поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti. Согласно ряду «утечек», новинка будет базироваться на архитектуре RDNA следующего поколения и получит аппаратную поддержку технологии трассировки лучей. Сегодня же в распоряжении ресурса Notebookcheck появилась очередная порция данных касательно технических характеристик новой модели.

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленному слайду, раздобытому неким источником, как он сам утверждает, из недр южнокорейского гиганта SK hynix, графический процессор с кодовым именем D32310/15, не так давно прошедший сертификацию в RRA (National Radio Research Agency), получит в своё распоряжение 5120 потоковых процессоров, 80 вычислительных блоков, 320 текстурных блоков и 96 блоков растровых операций, а также 12 Мбайт L2-кэша. Конфигурация памяти новинки будет выглядеть следующим образом — 24 Гбайт видеопамяти типа HBM2e с пропускной способностью 2,048 Гбайт/с при 4096-битной шине.

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Источник изображения: Notebookcheck, CyberPunkCat

Впрочем, ряд специалистов подверг сомнению подлинность данного слайда, отметив, что некоторые характеристики вызывают сомнения, «перекликаясь» с более давними слухами, поэтому всецело доверять данной «утечке» не стоит.

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Необходимо напомнить, что, согласно недавним слухам, GPU Big Navi, базой которых послужит микроархитектура Navi следующего поколения, получат существенный прирост производительности по сравнению с RDNA текущей итерации — вплоть до 50 %, что позволит новинкам бороться с гегемоном от NVIDIA в лице GeForce RTX 2080 Ti или даже потеснить флагманскую модель «зелёной команды».

Что касается даты анонса новых моделей, то какой-либо точной информации пока нет, однако недавние заявления касательно Big Navi со стороны главы AMD Лизы Су (Lisa Su) вселяют надежду на скорый дебют высокопроизводительных новинок.