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Пару часов назад NVIDIA посредством своего официального Twitter-аккаунта обрадовала почитателей своей продукции тизером загадочной модели видеокарты: по сообщению ресурса Wccftech, в ответ на предложение со стороны «Twitter-представительства» горячо ожидаемой рядом геймеров игры Cyberpunk 2077 «зелёная команда» разместила нечёткое изображение некоей модели графического адаптера с предложением следить за обновлениями.



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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

Несмотря на размытые черты, пристально изучив изображение, можно отметить, что обличье ещё не вышедшей новинки очень похоже на внешний вид уже существующих моделей GeForce RTX, а вот цветовая схема очень смахивает на гамму, используемую в Cyberpunk 2077. При этом мнения пользователей разделились: некоторые предполагают, что NVIDIA готовит «лимитированную» серию, посвящённую игре, и уже успели дать ей название — RTX 2077, другие же считают, что таким образом «зелёная команда» предвосхищает скорый анонс новой линейки игровых видеокарт GeForce RTX 3000.

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Кроме того, не стоит сбрасывать со счётов слухи о появлении топовой модели поколения Turing в лице GeForce RTX 2080 Ti SUPER, которая, по некоторым данным, сможет получить 4608 ядер CUDA и 16 Гбайт видеопамяти, однако это событие кажется наименее вероятным, ведь на горизонте уже маячит скорый дебют GPU под кодовым именем Ampere.

Как бы то ни было, NVIDIA сумела заинтриговать достаточное количество покупателей, которые уже готовы выложить за новинку кругленькую сумму.