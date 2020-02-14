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Флагманский Intel Core i9-10900K не сумел превзойти AMD Ryzen 9 3900X в бенчмарке 3DMark 11

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Радостные вести о твёрдости намерений Intel касательно выпуска настольных процессоров 10-го поколения нивелируются загадочным молчанием официальных каналов компании, не желающих сообщать компьютерной общественности какой-либо информации об уровне производительности новинок, чего не скажешь о неофициальных источниках, которые с радостью делятся данными о достижениях новых моделей: на сей раз, благодаря известному «сетевому детективу» _rogame, в сети появилась информация о производительности топовой модели в тесте 3DMark 11 Performance.

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Источник изображения: 3DMark

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Из имеющихся данных можно почерпнуть, что 10-ядерный Intel Core i9-10900K с поддержкой гиперпоточности «трудился» на частоте 3,7 ГГц в базовом режиме, а максимальная частота в турборежиме составила 5,1 ГГц. В дуэте с новинкой функционировала материнская плата от Lenovo и два модуля оперативной памяти DDR4 на частоте 2924 МГц производства Samsung. В дисциплине, отражающей уровень производительности CPU, флагман новой линейки смог набрать 17 758 очков (Physics Score), уступив своему 12-ядерному 24-поточному сопернику из стана «красной команды» в лице AMD Ryzen 9 3900X в среднем на 10-15 %.

Стоит отметить, что результаты единичных «замеров» не могут отразить полной картины касательно достижений новинки, поэтому для более точного анализа стоит подождать появления тестов от специалистов.

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Что касается информации о дате появления настольных процессоров Intel, то она достаточно противоречива: ряд источников утверждает, что дебют новинок может задержаться до апреля-мая — по их данным, всё дело в чрезмерном уровне энергопотребления Core i9-10900K, превышающем значение в 300 Вт.

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amd intel ryzen 9 3900x core i9-10900k
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