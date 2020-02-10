AMD Ryzen Threadripper 3990X позволяет поиграть в Crysis без использования видеокарты
Дебют флагманского HEDT-процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X произвёл немало шума среди компьютерного сообщества, попутно заняв первые места в большинстве бенчмарков и побив ряд мировых рекордов. Естественно, 64 ядра с поддержкой SMT, функционирующих на базовой частоте 2,9 ГГц с возможностью повышения до 4,3 ГГц в максимальном режиме, способны «дробить» числа, кодировать файлы и рендерить сцены с невероятной скоростью, но что делать, если вдруг возникло непреодолимое желание поиграть в старый добрый Crysis, но производительной видеокарты под рукой не оказалось?
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Источник изображения: AMD
рекламаИменно таким вопросом задался известный энтузиаст YouTube-канала Linus Tech Tips, запустив топ-шутер прошлых лет, способный после своего дебюта поставить «на колени» большинство компьютерных систем, в «софтварном» режиме без использования GPU. Как оказалось, Ryzen Threadripper 3990X справился и с этой задачей — 128-поточный CPU позволил без проблем запустить и даже поиграть в Crysis, хотя особо требовательные геймеры, несомненно, могут заметить некоторые «просадки» fps, однако даже они, несомненно, будут потрясены самой возможностью функционирования игры силами процессора, не имеющего специализированной аппаратной поддержки, без задействования видеокарты.
рекламаИсточник изображения: YouTube, Linus Tech Tips
Возможно, некоторые скептики заявят о достаточно высокой стоимости новинки в $3990, но для настоящих энтузиастов это не станет преградой.
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