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Дебют флагманского HEDT-процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X произвёл немало шума среди компьютерного сообщества, попутно заняв первые места в большинстве бенчмарков и побив ряд мировых рекордов. Естественно, 64 ядра с поддержкой SMT, функционирующих на базовой частоте 2,9 ГГц с возможностью повышения до 4,3 ГГц в максимальном режиме, способны «дробить» числа, кодировать файлы и рендерить сцены с невероятной скоростью, но что делать, если вдруг возникло непреодолимое желание поиграть в старый добрый Crysis, но производительной видеокарты под рукой не оказалось?

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Источник изображения: AMD

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Именно таким вопросом задался известный энтузиаст YouTube-канала Linus Tech Tips , запустив топ-шутер прошлых лет, способный после своего дебюта поставить «на колени» большинство компьютерных систем, в «софтварном» режиме без использования GPU. Как оказалось, Ryzen Threadripper 3990X справился и с этой задачей — 128-поточный CPU позволил без проблем запустить и даже поиграть в Crysis, хотя особо требовательные геймеры, несомненно, могут заметить некоторые «просадки» fps, однако даже они, несомненно, будут потрясены самой возможностью функционирования игры силами процессора, не имеющего специализированной аппаратной поддержки, без задействования видеокарты.

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Источник изображения: YouTube, Linus Tech Tips

Возможно, некоторые скептики заявят о достаточно высокой стоимости новинки в $3990, но для настоящих энтузиастов это не станет преградой.