Ещё один магазин предлагает процессоры Ryzen 3000 по заманчивым ценам — скидка может достигать $150
Рост популярности настольных процессоров AMD обусловлен не только их достаточно высоким уровнем производительности, но и постоянно снижающейся стоимостью не только продуктов прошлых поколений, но и CPU текущей линейки, что в который раз подтверждается предложениями крупных магазинов.
рекламаТак, помимо известной онлайн-площадки Amazon, достаточно заманчивые цены на десктопные процессоры Ryzen третьего поколения готов предложить ещё один заморский ритейлер, а именно сеть магазинов Micro Center. Наибольшим снижением стоимости может похвастаться 12-ядерный Ryzen 9 3900X, потерявший целых $150 по сравнению с ценой на старте продаж и теперь предлагающийся за $450, следом за ним следует 8-ядерный Ryzen 7 3800X, ставший доступнее на $100 и в настоящий момент оценённый в $300. На третьем месте расположился 6-ядерный Ryzen 5 3600X ($180), упав в цене на $70, а его менее разогнанный собрат в лице Ryzen 5 3600 стал дешевле на $50, как и 8-ядерный Ryzen 7 3700X – теперь эти модели можно приобрести за $150 и $280 соответственно. При этом наиболее скромное снижение цены испытал на себе флагман настольной линейки в лице Ryzen 9 3950X — процессор подешевел всего на $20 и теперь оценён в $730.
рекламаИсточник изображения: Micro Center
Приобрести процессоры «красной команды» в отечественных магазинах также не составит труда: так, в сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» Ryzen 9 3950X в настоящий момент оценён в 56 920 рублей, Ryzen 9 3900X предлагается за 40 990 рублей, потеряв в цене 3120 рублей, Ryzen 7 3800X оценён в 24 480 рублей, Ryzen 5 3600X (OEM) можно заполучить, расставшись с суммой в 14 750 рублей, а стоимость Ryzen 5 3600 составляет 13 250 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
рекламаСтоит напомнить, что Intel также намерена снижать стоимость своих продуктов, однако, судя по недавней информации, произойдёт это только во второй половине 2020 года.
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