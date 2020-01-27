Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Слухи о новой бюджетной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti появились в сети ещё несколько месяцев назад, однако впоследствии приписка «Ti» чудесным образом трансформировалась в «SUPER», а о самой модели компьютерная общественность благополучно забыла — как оказалось, преждевременно. По крайней мере, на это намекает недавняя запись в базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5, которой делится известный «сетевой детектив» _rogame.

реклама

Источник изображения: Geekbench

реклама

Если внимательно взглянуть на представленные данные, можно отметить, что NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti получила в своё распоряжение 16 вычислительных блоков, что указывает на наличие 1024 ядер CUDA, при этом максимальная частота графического процессора достигла значения в 1,5 ГГц. Кроме того, модель оснащена 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. В дуэте с графическим адаптером «трудился» ещё не дебютировавший мобильный процессор Intel Core i7-10750H, наделённый 6 ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading и базовой частотой в 2,6 ГГц.

Интересен тот факт, что, судя по техническим характеристикам, новинка расположится между стандартной версией GTX 1650 и её более «продвинутой» соплеменницей GTX 1650 SUPER, что несколько отличается от привычного позиционирования существующих моделей видеокарт NVIDIA. Это подтверждают и результаты тестирования GeForce GTX 1650 Ti в пакете Geekbench 5: так, новинка смогла получить 44246 баллов (OpenCL Score), обогнав GTX 1650 на 17,4 % и уступив GTX 1650 SUPER около 15,5 %.

реклама

Вероятно, «зелёная команда» продолжает свою стратегию по наращиванию количества моделей во всех ценовых сегментах, в то время как ассортимент AMD пока что не слишком разнообразен.