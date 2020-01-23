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EVGA GeForce RTX 2060 KO на базе старшего GPU TU104 оказалась вплоть до полутора раз производительнее оригинальной модели — тестирование Gamers Nexus

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Практика использования старших графических чипов с урезанным функционалом в более дешёвых графических продуктах присуща компании NVIDIA уже далеко не один год, поэтому совсем не удивительно, что недавно анонсированная EVGA GeForce RTX 2060 KO получила графический процессор TU104, который является «сердцем» более производительных адаптеров GeForce RTX 2080 SUPER, RTX 2080 и RTX 2070 SUPER. Специалисты ресурса Gamers Nexus всесторонне изучили уровень производительности новинки, и результаты их тестов оказались достаточно занятными.

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Слева: RTX 2080. Справа: EVGA RTX 2060 KO. Источник изображения: Gamers Nexus

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Так, «замеры» посредством специализированного тестового пакета SPECviewperf, отражающего достижения графического адаптера в ряде профессиональных задач, продемонстрировали прирост производительности EVGA GeForce RTX 2060 KO от 12,8 до 47,8 % по сравнению с оригинальной GeForce RTX 2060, основанной на чипе TU106.

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Кроме того, отдельное тестирование скорости рендеринга посредством популярного ПО Blender 2.81a наглядно подтвердило существенное превосходство новинки над стандартной моделью, что помогло ей приблизиться к достижениям более «продвинутого» продукта: так, при задействовании CUDA видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO оказалась производительнее оригинальной RTX 2060 на 27 % и уступила RTX 2070 SUPER около 32 %, а при использовании OptiX с применением технологии трассировки лучей разрыв между «соплеменницами» составил 19 %, в то время как отставание новинки от старшей модели сократилось до 14 %.

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Источник изображений: Gamers Nexus

Что касается игровой производительности, то, согласно «замерам», проведённым специалистами источника, достижения RTX 2060 KO в большинстве игр практически не отличаются от результатов стандартных моделей.

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Стоит заметить, что представители NVIDIA подтвердили факт повышения производительности видеокарт, основанных на графическом процессоре TU104, по сравнению с моделями на базе TU106, в ряде специализированных задач, в том числе в ПО Blender.

Несомненно, видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO, оценённая в $300, станет достаточно заманчивым предложением для профессионального применения, а вот для геймеров это всего лишь ещё одна модель среднего ценового сегмента.

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