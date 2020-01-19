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Похоже, слухи о проблемах со старшими моделями настольной линейки Intel 10-го поколения в очередной раз находят своё подтверждение: так, 10-ядерный процессор «синей команды» замечен в популярном бенчмарке 3DMark 11 Performance, и его результаты пока что не слишком радуют.

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Внимательно изучив записи в базе данных тестового пакета, можно отметить, что 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900 функционирует на частоте 2,8 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 4,9 ГГц. В дуэте с флагманом «трудилась» материнская плата производства Lenovo, а также два модуля оперативной памяти DDR4-2660 общим объёмом 16 Гбайт. В подтесте, оценивающем производительность процессора, новинка смогла получить 14 188 баллов (Physics Score), уступив своему 8-ядерному 16-поточному сопернику из стана «красной команды» в лице Ryzen 7 3800X в среднем около 20-23 %.

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Источник изображения: 3DMark

Столь удручающие результаты могут свидетельствовать о реальных проблемах с чрезмерным энергопотреблением 10-ядерной модели, что, вероятно, приводит к перегреву процессора и невозможности его функционирования на максимальных частотах продолжительное время.

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