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Хотя официальной информации от представителей Intel касательно характеристик десктопных процессоров семейства Comet Lake-S до сих пор не поступало, ещё не анонсированные модели 10-го поколения то и дело норовят появиться в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: так, сегодня одна из новинок «засветилась» в известном бенчмарке 3DMark 11 Performance.

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Источник изображения: 3DMark

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Взглянув на представленную запись, можно узнать, что процессор Intel Core i3-10320 наделён 4 ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading, функционирующих на базовой частоте 3,8 ГГц. Что касается максимальной частоты, то программное обеспечение, вероятно, не смогло верно определить её значение, однако недавняя «утечка» приоткрыла компьютерной общественности завесу тайны — частотные характеристики CPU в турборежиме будут соответствовать значениям 4,6/4,4 ГГц для одного/всех ядер.

В тесте, который оценивает уровень производительности CPU, новинка получила 11 015 очков — результат достаточно схожий с достижениями её предшественника Core i7-7700. А вот предполагаемого конкурента в лице AMD Ryzen 5 3600 новой модели одолеть не удалось — процессор «красной команды» оказался производительнее своего соперника в среднем на 25-30 %.

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Естественно, по единичным тестам полную картину касательно уровня производительности ещё не вышедшей новинки составить трудно, однако дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения ожидается только через несколько месяцев, поэтому пока что приходится довольствоваться малым.