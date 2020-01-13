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Пока представители Intel не спешат делиться с широкой общественностью информацией касательно технических характеристик и уровня производительности будущих настольных процессоров семейства Comet Lake-S, новинки продолжают мелькать в ряде популярных тестовых пакетов: на сей раз одна из ещё не вышедших моделей была замечена в известном бенчмарке 3DMark 11 Performance.

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Источник изображения: 3DMark

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Внимательно изучив представленные данные, можно отметить, что процессор Intel Core i5-10600 получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, при этом его базовая частота составляет 3.3 ГГц, в то время как максимальное её значение, судя по всему, определено неверно. Впрочем, из недавних утечек известно, что частота данного CPU, благодаря технологии Turbo Boost, сможет повышаться до 4.8/4.4 ГГц при активности одного/всех ядер соответственно. В подтесте, оценивающем производительность CPU, представленная модель смогла набрать 13003 балла (Physics Score), отстав от своего соперника из стана AMD в лице Ryzen 5 3600 в среднем на 5-10 %.

Естественно, для всесторонней оценки производительности новинки стоит дождаться результатов тестов от сторонних специалистов, однако, судя по недавним слухам, дебют процессоров Intel 10-го поколения может задержаться до мая текущего года, поэтому пока что приходится довольствоваться лишь единичными «замерами».