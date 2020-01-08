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Несколько дней назад на международном мероприятии CES 2020 компания AMD представила компьютерной общественности свою новую линейку мобильных процессоров Ryzen 4000 со встроенной графической подсистемой Vega, выпускаемых по 7-нм технологическим нормам и являющихся представителями архитектуры Zen 2. Известный «сетевой детектив» TUM_APISAK, порывшись в недрах базы данных бенчмарка 3DMark 11, нашёл результаты тестирования новинок «красной команды» и сравнил их с достижениями мобильного CPU от Intel.

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Стоит напомнить, что AMD Ryzen 7 4800U получил в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой SMT, функционирующих на базовой частоте в 1,8 ГГц с возможностью повышения до 4,2 ГГц в максимальном режиме, в то время как 8-ядерный Ryzen 7 4700U поддержки мультипоточности лишён, а его частотные характеристики остановились на отметке 2,0/4,1 ГГц. Графическая подсистема новинок представлена GPU Vega с 8 и 7 ядрами соответственно.

Их соперник в лице Intel Core i7-1065G7, основанный на архитектуре Ice Lake и производимый по 10-нм технологическому процессу, наделён 4 ядрами/8 потоками с базовой частотой 1,3 ГГц и максимальной в 3,9 ГГц с технологией Turbo Boost, а его интегрированная графика представлена видеоядром G7, которое принадлежит к поколению Gen11, с 64 исполнительными блоками «на борту».

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Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK

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В подтесте, оценивающем производительность процессора (Physics Score), AMD Ryzen 7 4700U смог набрать 8862 очка, а Ryzen 7 4800U получил 11159 баллов, что помогло им обогнать Intel Core i7-1065G7 на 4,6 и 31,8 %, а дисциплина, призванная оценить достижения графической подсистемы (Graphics Score), продемонстрировала преимущество новинок от AMD на 2,4 и 10,4 % соответственно.

Несомненно, в тесте от 3DMark новые продукты AMD берут верх над своим соперником из стана Intel, однако для полноты картины стоит подождать более подробных «замеров» от сторонних специалистов.