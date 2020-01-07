AMD анонсирует мобильные процессоры Ryzen 4000 — новинки получат от 4 до 8 ядер и поддержку LPDDR4x
На международной выставке CES 2020, которая проходит в Лас-Вегасе, компания AMD анонсирует долгожданные мобильные процессоры Ryzen 4000, сообщает ресурс VideoCardz.
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Стоит напомнить, что новинки будут выпускаться по 7-нм технологическому процессу, а в их основу ляжет архитектура Zen 2.
рекламаНовые модели мобильных процессоров Ryzen 4000 семейства Renoir будут представлены двумя классами — высокопроизводительной линейкой H и энергоэффективной U. В настоящий момент известно о двух моделях H-серии, имеющих в своём распоряжении от 6 до 8 ядер с поддержкой SMT и характеризующихся TDP в 45 Вт. «Аппетиты» процессоров U-серии более скромные и достигают значения в 15 Вт при наличии 4-8 ядер, при этом часть моделей поддержкой мультипоточности не обладает. Кроме того, новинки смогут поддерживать память типа LPDDR4x.
Графическая подсистема новых мобильных процессоров будет иметь в своём распоряжении от 6 до 8 ядер для моделей серии H и 5-8 ядер для энергоэффективной серии U.
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Источник изображения: VideoCardz
рекламаПри этом специалисты AMD утверждают, что мобильные процессоры Ryzen 4000 до 2 раз эффективнее своих предшественников в расчёте на ватт.
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