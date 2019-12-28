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В ближайшем будущем AMD намерена явить миру свою новую архитектуру Zen 3, которая станет основой для целого ряда настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения и серверных CPU Epyc семейства Milan, а специалисты ресурса RedGamingTech, полагаясь на свои собственные источники, собрали достаточно интересную информацию касательно будущих продуктов «красной команды».

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Согласно данным источника, микроархитектура Zen 3 получит целый ряд улучшений, а вот количество ядер, судя по всему, для десктопных решений останется неизменным: так, флагман линейки в лице AMD Ryzen 9 4950X получит всё те же 16 ядер/32 потока, что и его предшественник.

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Кроме того, на значительное повышение частотных характеристик Ryzen 4000 рассчитывать тоже не стоит — в лучшем случае стоит ожидать прироста на 50-100 МГц. А вот количество исполняемых инструкций за такт (IPC) повысится в среднем на 17 %, причём в операциях с плавающей точкой прирост может составить внушительные 50 %.

Вероятно, специалисты AMD посчитали, что существующего количества ядер вполне хватит для того, чтобы противостоять будущим продуктам Intel. Помимо этого, фактор некоторых ограничений платформы также не стоит сбрасывать со счетов.

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Кроме всего прочего, характеристики кэш-памяти продуктов с архитектурой Zen 3 могут получить существенные улучшения: пропускная способность L1-кэша может увеличиться на 40 %, а объём кэш-памяти третьего уровня получить прибавку в 50 % по сравнению с Zen 2.

Вместе с настольными процессорами Ryzen 4000 дебютируют и новые материнские платы на базе чипсета X670, способные принять «на борт» CPU в исполнении Socket AM4. Появления новых продуктов AMD стоит ожидать не ранее четвёртого квартала 2020 года.