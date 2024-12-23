Новая модель продемонстрировала достаточно высокие результаты.

После сообщений об изменении схемы именования предстоящих игровых видеокарт AMD в сети стали появляться не только приблизительные ценники новых моделей, но и первые тесты одной из новинок: несколько часов назад инсайдер All The Watts!! опубликовал скриншот, раскрывающий уровень производительности Radeon RX 9070 XT в тесте 3DMark Time Spy, а сейчас решил поделиться результатами тестирования данной модели в бенчмарке трассировки лучей Port Royal.

Источник изображения: VideoCardz

Согласно представленному скриншоту, в тесте 3DMark Port Royal видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT смогла завоевать 14723 очка, что позволило ей обогнать своих соперниц из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti в среднем на 13.7 и 3.3 % соответственно, хотя показатели RTX 4070 Ti SUPER оказались недостижимы, в результате чего новинка отстала на 6.4 %.

Источник изображения: All The Watts!!, X

Кроме того, видеокарта нового поколения от AMD демонстрирует значительный прирост в задачах, связанных с трассировкой лучей, по сравнению с предшественницей — судя по результатам тестов в Port Royal, видеоадаптер Radeon RX 9070 XT превосходит предтоповую Radeon RX 7900 XT на 6.2 %. Впрочем, с флагманской Radeon RX 7900 XTX новинка тягаться не в состоянии, уступая около 6.5 %.

Стоит отметить, что в реальных играх ситуация может быть несколько иная, поэтому для всесторонней оценки необходимо дождаться анонса серии Radeon RX 9000 и тестов от проверенных специалистов.