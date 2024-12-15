Инсайдер kopite7kimi публикует свежие данные.

Несколько часов назад в сети появились данные о характеристиках игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, а спустя некоторое время известный инсайдер kopite7kimi внёс свои правки, уточнив, что уровень энергопотребления графического адаптера должен быть ниже, чем указывалось, попутно рассказав и об «аппетитах» GeForce RTX 5090.

Источник изображения: VideoCardz

Инсайдер утверждает, что указанное для GeForce RTX 5070 Ti на отметке 350 Вт значение TBP хоть и является одной из конфигураций, но свежие данные говорят о том, что уровень будет снижен до 285 Вт, то есть не будет превышать TBP предшественниц в лице GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER.

Вполне вероятно, что значение TBP в 350 Вт может относиться к модификациям, получившим заводской разгон, в то время как энергопотребление стандартных моделей GeForce RTX 5070 Ti будет находиться в пределах 285 Вт.

Коснулся инсайдер и аналогичного параметра, но уже для GeForce RTX 5090: на вопрос пользователя, останется ли TBP флагманского модели на уровне 600 Вт, как сообщалось ранее, kopite7kimi ответил, что данное значение может быть несколько снижено, но, к сожалению, не указал точных цифр.

Источник изображения: kopite7kimi/X

Согласно предыдущей «утечке», GeForce RTX 5070 Ti сможет похвастаться наличием 8960 ядер CUDA в составе графического процессора GB203-300, а также обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR7 с эффективной частотой 28 ГГц при 256-битной шине.

Топовая же GeForce RTX 5090, исходя из имеющихся данных, получит GPU GB202-300 с 21760 CUDA-ядрами, 32 Гбайт памяти GDDR7, характеризующейся эффективной частотой 28 ГГц, и шину в 512 бит.

Анонс семейства игровых видеокарт NVIDIA Blackwell состоится в рамках международного мероприятия CES 2025, старт которого намечен на первую половину января следующего года.