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GeForce RTX 5070 Ti получит GPU GB203-300 c 8960 ядрами, 16 Гбайт памяти GDDR7 и TBP в 350 Вт
Похоже, некоторые характеристики видеокарты были скорректированы.

Прошло несколько недель с момента публикации материала от ресурса VideoCardz, приоткрывающего завесу тайны над рядом характеристик игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, а сегодня в распоряжении сайта Wccftech оказались уточнённые данные касательно спецификаций предстоящей новинки.

Источник изображения: Wccftech

Как сообщает источник, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti действительно будет основана на печатной плате PG147 SKU 60 и оснащаться тем же графическим процессором, что и старшая «соплеменница» в лице GeForce RTX 5080, но в более урезанном виде — GPU GB203-300, который станет «сердцем» новинки, будет иметь в своём распоряжении 8960 CUDA-ядер, что на 16.7 % больше по сравнению с предшественницей, GeForce RTX 4070 Ti.

Кроме того, видеоадаптер обзаведётся видеобуфером объёмом 16 Гбайт, что позволит не беспокоиться о возможных проблемах с недостатком видеопамяти в современных играх. Благодаря скоростным чипам памяти типа GDDR7 с эффективной частотой 28 ГГц и 256-битной шине пропускная способность памяти новинки составит 896 Гбайт/c – это на 33 % больше по сравнению с RTX 4070 Ti SUPER.

Уровень энергопотребления новой модели также увеличится: согласно уточнённым данным, значение TBP видеокарты составит 350 Вт (а не 300 Вт, как говорилось ранее), что на 65 Вт выше на фоне показателей GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER.

Как полагает источник, GeForce RTX 5070 Ti является третьей в очереди на запуск среди всех представительниц семейства Blackwell, коих в настоящий момент насчитывается шесть моделей. Таким образом, дебют RTX 5070 Ti должен произойти после запуска GeForce RTX 5090 и RTX 5080, вероятно, в первом квартале 2025 года.

#geforce rtx 5070 ti
Источник: wccftech.com
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GeForce RTX 5070 Ti будет иметь 8960 ядер и потребление в 300 Вт
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti может получить на 17% больше ядер по сравнению с RTX 4070 Ti
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