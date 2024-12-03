После официального старта продаж ситуация должна улучшиться.

Несколько часов назад состоялся анонс первых десктопных видеокарт Intel Arc, принадлежащих к семейству Battlemage, но официально новинки появятся в продаже лишь 13 декабря, что не мешает некоторым онлайн-магазинам уже сейчас добавлять новые модели в свои прайс-листы: так, на страницах заморской площадки Amazon появилось сразу несколько моделей Arc B580 от GUNNIR, раскрывающих свои характеристики и цены.

Наиболее доступной из представленной троицы оказалась GUNNIR Arc B580 Index, имеющая в своём распоряжении систему охлаждения с двумя вентиляторами и способная работать на частоте до 2.67 ГГц по GPU — её стоимость на Amazon составляет $379.

Модели GUNNIR Arc B580 Photon Black и GUNNIR Arc B580 Photon White, отличающиеся более внушительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, наличием сразу двух 8-контактных коннекторов дополнительного питания и графическим процессором, способным достигать частоты 2.8 ГГц, оценены в $419 и $429 соответственно.

Кроме того, новинки имеют в своём распоряжении 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц при 192-битной шине, что даёт пропускную способность памяти в 456 Гбайт/c, а также три разъёма DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Подключаются видеокарты посредством восьми линий PCIe версии 4.0.

Источник изображений: Amazon

Учитывая, что рекомендованная стоимость Arc B580, обозначенная Intel, составляет $249, цены новых моделей на Amazon выглядят не слишком приятными, но необходимо отметить, что они носят предварительный характер, поэтому после старта официальных продаж, вероятно, будут скорректированы, тем более, что с завышенными ценниками у Arc B580 будет значительно меньше шансов против NVIDIA GeForce RTX 4060, которую на этой же онлайн-площадке можно найти с ценой менее $300, хотя она и уступает новинке, в том числе в трассировке лучей, исходя из результатов официальных тестов.