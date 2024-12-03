При этом производительность на Xe-ядро на 70 % больше.

Несколько часов назад Intel официально презентовала свои игровые видеоадаптеры Arc Battlemage, раскрыв их спецификации совместно с рекомендованными ценниками и уровень производительности одной из моделей, попутно рассказав о графическом процессоре BMG-G21, являющимся «сердцем» новых видеокарт Arc B580 и Arc B570, что отражено на страницах ресурса Wccftech.

Площадь кристалла BMG-G21, основанного на новейшей архитектуре Xe2-HPG, составляет 272 мм², что на 33 % меньше по сравнению с предшественником в лице ACM-G10, а количество транзисторов достигает 19.6 млрд, в то время как у соответствующего представителя семейства Alchemist их насчитывалось 21.6 млрд. Новый графический чип изготавливается на производственных мощностях TSMC по 5-нм технологическому процессу (N5).

Intel отмечает, что благодаря ряду архитектурных улучшений графический процессор BMG-G21 характеризуется приростом производительности на ядро Xe, достигающим 70 %, и увеличением показателя быстродействия на ватт, составляющим 50 %, по сравнению с предшественником, обеспечивая более низкое время выполнения совместно с повышением эффективности.

Графический процессор BMG-G21 насчитывает до 20 Xe2-ядер в составе пяти срезов рендеринга. При этом каждое Xe2-ядро имеет по восемь 2048-битных XMX-блоков и 512-битных векторных движков, один выделенный блок трассировки лучей и 256 КБ кэша L1/SLM, что на 33 % больше по сравнению с предшественником.

Кроме того, специалисты Intel усовершенствовали блоки трассировки лучей, обеспечив заметное повышение производительности в ряде сценариев, что позволяет значительно превосходить своих соперников, как было продемонстрировано на примере Arc B580, которая в официальных тестах оказалась весьма быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600.

Источник изображений: Wccftech