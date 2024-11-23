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Видеокарта Intel Arc B580 имеет только 8 линий PCIe 5.0 и TDP не выше 225 Вт
Дебют Arc B580 может состояться в конце ноября или начале декабря.

Некоторое затишье в компьютерных кругах относительно нового поколения игровых видеокарт Intel Arc семейства Battlemage было нарушено несколько часов назад появлением сразу двух моделей Arc B580 производства ASRock, в процессе чего был раскрыт не только внешний вид новинок, но и ряд технических характеристик, а дальнейшее изучение изображений дало дополнительные подробности об их возможностях.

Как отмечает ресурс VideoCardz, компания Intel не изменяет своим традициям, используя для Arc B580 старый добрый разъём дополнительного питания с 8 контактами — у ASRock Arc B580 Steel Legend таких насчитывается сразу два, что вносит некоторый сумбур в расчёты касательно уровня энергопотребления новинки, учитывая, что максимальная мощность данной модели в теории составляет 375 Вт (75 Вт от PCIe и 300 Вт от двух 8-пиновых коннекторов).

Вносит ясность изображение ещё одной модели, ASRock Arc B580 Challenger, которая снабжена лишь одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания — это означает, что видеокарте требуется не более 225 Вт.

Ещё одной интересной деталью, которая не ускользнула от «зоркого глаза» специалистов ресурса HardwareLuxx, является отсутствие электрического соединения у половины интерфейса PCIe, что намекает на использование только восьми линий. Впрочем, урезанный вдвое интерфейс вряд ли навредит обладателям современных материнских плат, так как Arc B580 поддерживает PCIe 5.0, который обеспечивает аналогичную PCIe 4.0 x16 пропускную способность, в то время как владельцы системных плат с поддержкой PCIe предыдущих версий могут быть чуть обделены.

Источник изображений: VideoCardz, ASRock

Впрочем, даже 8 линий PCIe 4.0 должно хватить для раскрытия потенциала Arc B580, учитывая, что недавняя утечка говорит о быстродействии новинки на уровне NVIDIA AD106. Также чуть ранее стало известно, что новинка получит GPU с частотой до 2.8 ГГц, 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц и 192-битную шину.

Учитывая, что Intel добавляет на свой официальный сайт новый раздел, а новые модели появляются на онлайн-площадке Amazon, дебют Arc B580 может состояться уже в конце ноября или начале декабря.

#intel #arc b580
Источник: videocardz.com
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Мощность Intel Arc B580 не превышает 225 Вт, видеокарта может поддерживать интерфейс PCIe 5.0 x8
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