Новая модель заметно прибавит в быстродействии по сравнению с предшественницей.

Несколько часов назад нежданно-негаданно в сети появились первые изображения десктопных видеокарт Intel Arc B580, принадлежащих к новому семейству Battlemage, что, похоже, стало катализатором большего количества утечек, приоткрывающих завесу тайны над возможностями предстоящих новинок: так, инсайдер, известный под ником Olrak29_, рассказал об ожидаемой производительности Arc B580.

Источник изображения: Wccftech

По данным инсайдера, десктопная видеокарта Intel Arc B580 по уровню быстродействия будет примерно соответствовать моделям, в основе которых лежит графический процессор NVIDIA AD106. Наиболее производительным графическим продуктом, оснащённым данным GPU, в десктопной линейке является видеокарта GeForce RTX 4060 Ti, которая, исходя из тестов ресурса TechPowerUp, обходит топовую модель Intel текущего поколения в лице Arc A770 в среднем на 38 %.

Если информация подтвердится, то Arc B580 обещает весьма заметный прирост по сравнению с предшественницей, но, как и ожидалось, не будет соперничать с моделями NVIDIA высокого класса, сосредоточившись на среднем сегменте.

Несомненно, немаловажным фактором для покупателя при выборе видеокарты станет стоимость, но Intel уже доказала, что может предложить весьма заманчивый ценник на свои десктопные видеокарты, поэтому борьба в среднем ценовом сегменте обещает быть весьма интересной.

Учитывая, что первые модели Arc B580 уже появились на Amazon, их дебют, похоже, состоится в ближайшие несколько недель, что даст Intel фору, пока NVIDIA и AMD не представят свои новые графические продукты на CES 2025 в начале января следующего года.