Это позволило ему достичь результата дискретной GeForce GTX 1650 в Time Spy.

Дебютировавшие не так давно настольные процессоры Intel Core Ultra 200S разочаровывают своими игровыми возможностями в паре с дискретными видеоадаптерами, но встроенная графическая подсистема новинок, как продемонстрировал оверклокер Arabus, способна удивить, сообщает ресурс Wccftech.

Источник изображения: TechPowerUp, Intel

Для своих изысканий специалист вооружился 14-ядерным настольным процессором Intel Core Ultra 245K, интегрированный графический процессор которого насчитывает четыре Xe-ядра и способен достигать частоты 1.9 ГГц в максимальном режиме, и материнской платой GIGABYTE Z890M Gaming X. За охлаждение CPU отвечал не самый топовый серверный кулер Arctic Freezer 4U-M, оснащённый двумя вентиляторами.

Результатом трудов оверклокера, отражённым на сайте HWbot, стало достижение iGPU частоты 3.0 ГГц (+58 %), что позволило завоевать 3336 баллов в графическом подтесте Time Spy — это на 52-58 % выше по сравнению с показателями встроенной графической подсистемы Core Ultra 245K, работающей на стандартных частотах, и примерно соответствует уровню дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.

Источник изображения: Wccftech, HWbot

Общий же показатель в бенчмарке Time Spy составил 3798 очков, что на 53-54 % выше результата при стандартных частотах. При этом температура под нагрузкой достигала около 64 °C при максимальной частоте P-ядер, составляющей 5.4 ГГц. Стоит отметить, что E-ядра были предусмотрительно деактивированы, благодаря чему, вероятно, и удалось достичь столь низких температурных значений.

Похоже, замена воздушного кулера на систему жидкостного охлаждения позволит добиться ещё более впечатляющих результатов как по частоте, так и производительности.