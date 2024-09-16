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Обнародованы цены матплат Gigabyte с чипсетом X870/X870E в одном из американских магазинов
Стоимость стартует с отметки в $220.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта материнских плат на базе чипсета AMD X870E всё больше онлайн-магазинов добавляет предстоящие новинки в свои прайс-листы: несколько дней назад стали известны ценники нескольких моделей системных плат производства Gigabyte, оснащённый набором системной логики X870/X870E, в европейской рознице, а сегодня, благодаря подсказке «сетевого детектива» momomo_us, ресурс Wccftech публикует цены в американском магазине B&H.

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, ритейлер из США оценил наиболее доступную модель Gigabyte на базе чипсета X870/X870E в лице X870 Gaming PLUS WIFI в $220, на $10 дороже, а именно за $230, предлагается X870 Eagle WiFi 7, стоимость X870 Gaming X WiFi 7 составляет уже $250, X870 AORUS ELITE WiFi 7 и её «соплеменницу» в светлом исполнении X870 AORUS ELITE WiFi 7 ICE можно заполучить за $290, ценник X870I AORUS PRO ICE в форм-факторе Mini-ITX установили на отметке в $300, а за X870E AORUS ELITE WIFI 7 просят $320.

Источник изображения: Wccftech, B&H

Ценники моделей классом повыше стартуют от $360 — за эту сумму имеется возможность приобрести X870E AORUS PRO или её аналог в светлом исполнении, X870E AORUS PRO ICE.

Наконец, стоимость предтоповой X870E AORUS MASTER установилась на отметке в $500, что даже меньше аналогичной модели на базе чипсета X670E с её ценником в $550, а флагманскую модель X870E A Xtreme AI TOP оценили в $800.

На сайте ритейлера указывается, что поставки новинок ожидаются в ближайшие 7-14 дней, что вполне соответствует сроку, ранее указанному европейскими магазинами, ожидающими поступление материнских плат, основанных на наборе системной логики X870/X870E, 29-30 сентября.

#gigabyte #x870 #x870e
Источник: wccftech.com
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