Цены стартуют с отметки в 314 евро.

Хотя до официального дебюта материнских плат на базе чипсетов AMD X870 осталось ещё несколько недель, это не мешает работникам ряда онлайн-магазинов готовиться к сему событию заранее: так, инсайдер, известный под ником momomo_us, обнаружил несколько новых моделей системных плат от Gigabyte в европейской рознице, не забыв поделиться информацией о ценах будущих новинок с общественностью.

Источник изображения: Gigabyte

Согласно представленным данным, в одном из немецких онлайн-магазинов стоимость материнской платы GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 установлена на уровне около €314, за X870E AORUS PRO ICE просят уже €349, ценник X870E AORUS PRO составляет €384, а наиболее дорогая из представленных моделей в лице X870E AORUS MASTER оценена в €526.

У французского ритейлера цены на новые модели материнских плат производства GIGABYTE оказались чуть выше: X870E AORUS ELITE WIFI7 предлагается за €354, X870E AORUS PRO ICE стоит €394, за X870E AORUS PRO придётся отдать €407, а за X870E AORUS MASTER хотят €590.

Источник изображений: momomo_us, X

Примечательно, что на немецкой площадке указывается, что выход новинок запланирован на 30 сентября, в то время как французский онлайн-магазин утверждает, что новые модели дебютируют уже 29 сентября.

К сожалению, источник не приводит подробностей касательно того, учитываются ли в данных ценниках местные налоги.

Стоит отметить, что приведенные инсайдером цены могут носить предварительный характер — в этом случае после дебюта новинок корректировка ценников неизбежна.