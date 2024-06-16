Компания действует медленно, но уверенно.

Известный бренд AFOX, в последнее время несколько снизивший темпы своей деятельности, похоже, решил напомнить о себе, представив не только видеокарту GeForce RTX 4090D с «турбиной», но и три модели серии Radeon RX 6x50, сообщает ресурс VideoCardz.

Обновление серии Radeon RX 6000 версиями RX 6x50 было инициировано AMD более двух лет назад, поэтому выход новых моделей данной линейки от AFOX выглядит несколько запоздалым, хотя и может заинтересовать ряд геймеров.

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Видеокарты AFOX Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT получили знакомый по продуктам китайского бренда Peladn пиксельный дизайн, а также 2.5-слотовую систему охлаждения, снабжённую тремя вентиляторами. За организацию дополнительного питания новинок отвечает один 8-контактный разъём. Версий с заводским разгоном в настоящий момент не предусмотрено.

Ещё одна новая модель от AFOX в лице Radeon RX 6650 XT имеет стильный чёрный кожух с красными полосами и вырезами для двух вентиляторов, которыми оснастили новинку, в виде неправильных многоугольников. Кроме того, графический адаптер снабжён металлической рамкой и бэкплейтом с оригинальным дизайном. Как и её «соплеменницы», модель оснащена одним 8-пиновым коннектором дополнительного питания.

Источник изображений: VideoCardz, AFOX

Данные о рекомендованной стоимости и доступности новинок в продаже пока не разглашаются.