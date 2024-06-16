Новинка имеет весьма строгий дизайн.

Компания AFOX решила использовать старый дизайн для своей новой модели GeForce RTX 4090D, снабдив новинку системой охлаждения той же конструкции, что и стандартную версию RTX 4090, выпущенную производителем в прошлом году, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Видеокарта AFOX GeForce RTX 4090D имеет строгий дизайн, присущий, скорее, профессиональным продуктам — кожух новинки выполнен в тёмных тонах с белыми горизонтальными полосами в центральной части, а двухслотовая система охлаждения снабжена одним вентилятором радиального типа, также называемым «турбиной».

В связи с тем, что GeForce RTX 4090D представляет собой специальную версию для Китая, призванную обойти санкционные ограничения со стороны США на продажу высокопроизводительных графических решений китайским компаниям, видеоадаптер имеет тот же графический процессор AD102, но количество CUDA-ядер уменьшено с 16384 до 14592 штук. Уровень энергопотребления также чуть снижен (до 425 Вт), а вот конфигурация памяти осталась прежней — 24 Гбайт с чипами GDDR6X.

Источник изображений: VideoCardz, AFOX

За подачу дополнительного питания отвечает один 16-контактный разъём, расположенный сзади, что призвано упростить процесс прокладки кабелей после установки графического адаптера.

Информацией о стоимости новой модели и её доступности производитель в настоящий момент не делится.