Температурные показатели тоже страдают

На международной компьютерной выставке COMPUTEX 2024 тайваньский бренд PoweColor удивил энтузиастов вовсе не инновационным дизайном своих новых видеокарт, а встроенным в видеоадаптер ИИ-чипом, призванным ощутимо повысить энергоэффективность, но, как оказалось, негативно влияющим на значение кадровой частоты, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Блоки NPU встраивает в свои продукты любой уважающий себя производитель процессоров, поэтому компания TUL Corporation, известная благодаря бренду PoweColor, решила не отставать от лидеров в данной области и, заручившись поддержкой поставщика ИИ-решений Kneron, также оснастила свою видеокарту ИИ-чипом, который способен регулировать скорость вращения вентиляторов и значение энергопотребления для достижения наиболее оптимальных показателей энергоэффективности.

Встроенный в видеоадаптер PoweColor чип от Kneron в процессе своей работы способен учитывать различные переменные, в том числе температурные показатели графического процессора, и может функционировать в двух режимах — ECO, который, как заявлено, сохраняет экологичность во время игрового процесса и позволяет уменьшить уровень потребления энергии на 20 %, и Boost, способном обеспечить высокое быстродействие при строгом контроле энергопотребления. Также производитель отмечает, что данная технология позволяет повысить срок службы видеокарты.

Реальные же тесты в игровом бенчмарке Final Fantasy XV демонстрируют, что значение энергопотребления видеоадаптера благодаря работе блока NPU действительно ощутимо снизилось (с 338 до 261 Вт), но это негативным образом повлияло на средний показатель частоты кадров, уменьшив fps со 118 к/c до 107 к/c, а также на температуру GPU, повысив её с 51 до 61 °C.

Таким образом, ИИ-чип, встроенный в видеокарту PoweColor, действительно способен выполнять свои функции, но за счёт снижения показателей fps, что вряд ли оценят геймеры. Кроме того, возникает вопрос в целесообразности аппаратного решения, возможности которого дублируют программные продукты.