Новинки будут отвечать требованиям NVIDIA SFF.

Palit явила миру свою новую линейку видеокарт Infinity 3, представительницы которой отвечают требованиям новой программы NVIDIA SFF-Ready Enthusiast GeForce Card, призванной облегчить жизнь любителям компактных систем и предполагающей сертификацию моделей графических адаптеров, не превышающих определённые размеры: как сообщает ресурс VideoCardz, компания представляет на суд широкой компьютерной общественности сразу несколько моделей серии GeForce RTX 40.

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Источник изображения: VideoCardz

По информации источника, видеоадаптеры серии Infinity 3, в число которых вошли модели GeForce RTX 4070, RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER, оснащаются одной и той же системой охлаждения с тремя вентиляторами, имеющей длину в 293 мм, ширину 116 мм и толщину 49 мм, что не превышает требований, предъявляемых NVIDIA к участникам программы SFF (Small Form Factor).

Таким образом, обладатели компактных корпусов могут не волноваться, что в их ПК не поместятся данные новинки. Впрочем, в очередной раз проверить габариты не помешает.

Ожидалось, что представительницы линейки Infinity 3 появятся в рамках международного мероприятия COMPUTEX 2024, но специалисты Palit ограничились лишь демонстрацией моделей Beyond Limits и Master, отличающихся концептуальным дизайном, что, вероятно, было вызвано необходимостью определённых доработок.