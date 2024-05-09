Дебют новинок должен состояться не ранее 2025 года.

Пока компьютерное сообщество обсуждает предварительный список настольных моделей процессоров Intel Core Ultra 200, разного рода инсайдеры и энтузиасты публикуют информацию, посвящённую предстоящим мобильным новинкам «синей команды»: как сообщает ресурс VideoCardz, информатор Prakhar Verma приоткрыл завесу тайны над некоторыми характеристиками будущих мобильных CPU от Intel.

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Источник изображения: TechRadar, Intel

Согласно данным инсайдера, мобильные процессоры Intel, относящиеся к семейству Panther Lake-H, получат до четырёх производительных ядер, восьми эффективных и четырёх ядер с низким энергопотреблением, в то время как представители Panther Lake-U обзаведутся четырьмя P- и аналогичным количеством e-ядер в максимальном своём исполнении.

Что касается встроенной графической подсистемы предстоящих новинок, то, исходя из информации энтузиаста, модели Panther Lake-H смогут похвастаться наличием до двенадцати Xe3-ядер на базе микроархитектуры Celestial, а процессоры Panther Lake-U — до четырёх.

По имеющейся информации, представители семейства Panther Lake могут быть на 35 % более эффективны по сравнению с Lunar Lake, которые, в свою очередь, на 50 % быстрее Meteor Lake-U.

Также «утечки» гласят, что встроенные Xe3-ядра превосходят своих предшественников на 40 %, однако, судя по всему, в данном случае сравнивались конфигурации с различным количеством ядер, поэтому о достижениях продуктов на базе Celestial говорить пока рано.

Согласно данным ряда источников, дебют первых моделей процессоров Intel Panther Lake, которые придут на смену представителям семейств Arrow Lake-H и Lunar Lake, состоится не ранее следующего года.