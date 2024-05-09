Похоже, покупателям новых устройств придётся переходить на Windows 11.

Хотя операционная система Windows 10 по количеству приверженцев весьма обходит свою преемницу в лице Windows 11, её время, похоже, постепенно подходит к концу, по крайней мере поддержка ОС данной версии новым «железом» некоторыми производителями не планируется, о чём рассказал в своём «откровении» менеджер Lenovo, попутно сообщивший о возможностях предстоящих процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5, информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: PCMag, Microsoft

Так, инсайдер сумел несколько озадачить почитателей операционной системы Windows 10, заявив, что начиная с моделей процессоров семейства Strix Point специалисты AMD более не будут поддерживать драйверы для этой версии ОС.

Если данные подтвердятся, то со второй половины текущего года AMD откажется от поддержки устаревших версий операционных систем для своих APU, что, вероятно, вынудит ряд владельцев систем с процессорами «красной команды» следующих поколений, до сих пор использующих ОС Windows 10 или даже её более старые версии, всё же перейти на современную Windows 11.

Впрочем, народные умельцы наверняка найдут выход из сложившейся ситуации, позволив пользователям продолжать эксплуатировать проверенные временем продукты даже на новом «железе».