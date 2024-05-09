По значению IPC результаты процессоров AMD на базе Zen 5 более скромные.

Неумолимо надвигающийся анонс настольных процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5 становится катализатором появления всё большего количества «утечек», проливающих свет на характеристики и уровень производительности предстоящих новинок: как сообщает ресурс Wccftech, один из менеджеров Lenovo поделился некоторой информацией, приоткрывающей завесу тайны над возможностями CPU на базе Zen 5.

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Источник изображения: PCGamesN

Согласно инсайдерским данным, слухи о росте уровня одноядерной производительности процессоров Zen 5 на 40 % по сравнению с возможностями моделей предшествующего поколения весьма преувеличены: информатор утверждает, что он наблюдал более скромные результаты, которые демонстрируют процессоры следующего поколения — по его словам, в разрезе увеличения числа исполняемых инструкций за такт (IPC) представители Zen 5 превосходят модели Zen 4 всего на 10%.

При этом в популярном тестовом пакете Cinebench R23, где модели AMD частенько добиваются более весомых результатов, достижения процессоров на базе Zen 5 в однопотоке, по данным инсайдера, превышают возможности CPU на основе Zen 4 более чем на 10%.

Источник отмечает, что увеличение IPC всего на 10% при переходе от микроархитектуры Zen 4 на Zen 5 выглядит достаточно скромным достижением, учитывая предыдущие наработки AMD, при этом считая, что инсайдер мог говорить о ранних инженерных образцах предстоящих новинок, в то время как серийные экземпляры, возможно, добьются повышения количества исполняемых инструкций за такт как минимум на 15%.

Исходя из имеющихся данных, процессоры, основанные на микроархитектуре Zen 5, будут характеризоваться сочетанием повышенного уровня быстродействия и эффективности, переработанным интерфейсом и более широким конвейером, а также усовершенствованными механизмами машинного обучения и искусственного интеллекта.

Ожидается, что больше информации о настольных процессорах серии Ryzen 9000 семейства Granite Ridge и мобильных Strix Point будет предоставлено в рамках международного мероприятия COMPUTEX 2024, старт которого запланирован на первые числа июня.