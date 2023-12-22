Кроме того, новинка обгоняет Ryzen 9 7940HS.

Не успело компьютерное сообщество обсудить предварительную стоимость предстоящего гибридного процессора AMD Ryzen 7 8700G, как результаты первых тестов новинки появились в сети благодаря стараниям специалистов ресурса Wccftech.

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Согласно имеющимся данным, гибридный процессор Ryzen 7 8700G является представителем семейства Hawk Point и предназначен для платформы Socket AM5. Новинка получила в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с частотной формулой 4.2/5.1 ГГц в номинальном/максимальном режимах, 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и встроенную графическую подсистему на базе микроархитектуры RDNA 3, снабжённую 12 вычислительными блоками, работающими на частоте ~3.0 ГГц.

Процессор Ryzen 7 8700G в паре с материнской платой X670E AORUS MASTER производства Gigabyte тестировался в задачах Geekbench, связанных с машинным обучением: в дисциплине ONNX CPU Inference новинка смогла заполучить 3933 балла, а в подтесте ONNX DirectML Inference, задействующем графическую подсистему, завоевала 5255 очков, обогнав своего соперника из стана Intel в лице Core Ultra 155H на 21.3 и 19.2 % соответственно.

При сравнении результатов гибридного настольного процессора Ryzen 7 8700G с возможностями мобильной модели предшествующего поколения, Ryzen 9 7940HS, преимущество также ожидаемо оказалось на стороне новинки: в подтестах ONNX CPU Inference и ONNX DirectML Inference новая модель оказалась производительнее на 6.7 и 1.6 %.

Источник изображений: Wccftech

К сожалению, остаётся загадкой, задействовался ли в данных «замерах» обновлённый ИИ-движок с архитектурой XDNA, который, согласно имеющейся информации, ощутимо превосходит своих предшественников.

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Ожидается, что первые представители серии Ryzen 8000G дебютируют в феврале следующего года, поэтому в ближайшее время стоит рассчитывать на появление большего количества «утечек», иллюстрирующих уровень производительности предстоящих новинок.