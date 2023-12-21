Дебют новинок должен состояться в начале следующего года.

Предвосхищая неумолимо приближающийся момент запуска новых десктопных процессоров AMD, сотрудники ряда ритейлеров принялись заранее размещать предстоящие новинки в прайс-листах: так, чуть ранее благодаря стараниям энтузиаста, известного под ником momomo_us, стало известно о предварительных ценниках процессоров AMD Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5500GT и 5600GT, однако этим «сетевой детектив» не ограничился, опубликовав стоимость представителей серии Ryzen 8000G, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, старшая модель семейства Hawk Point, а именно Ryzen 7 8700G, в ряде онлайн-магазинов оценена в $340-440, стоимость Ryzen 5 8600G составляет $240-310, а ценник Ryzen 5 8500G варьируется в пределах от $190 до $240. Стоит отметить, что цены носят предварительный характер и могут быть изменены в будущем.

Согласно имеющимся данным, настольный процессор AMD Ryzen 7 8700G получит 8 ядер/16 потоков на базе микроархитектуры Zen 4, способных работать на частоте 4.2 ГГц в базовом режиме с увеличением до 5.1 ГГц в максимальном, и 12 исполнительных блоков RDNA 3, Ryzen 5 8600G обзаведётся 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 4.35/5.0 ГГц и встроенной графикой с 8 CU, а Ryzen 5 8500G сможет похвастаться наличием 6 ядер (4 «больших» и 2 «малых»)/12 потоков с частотами 3.55/5.0 ГГц, а также графикой с 4 исполнительным блоками.

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Ожидается, что модели серии Ryzen 8000G официально поступят в продажу в первом квартале следующего года.